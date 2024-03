SPFC não vai mais alugar Morumbis após ideia de São Bernardo x Corinthians

A cúpula do São Paulo vetou que o estádio seja alugado para qualquer outro clube por tempo indeterminado.

O Corinthians estava tentado convencer o São Bernardo a mandar a partida entre as duas equipes, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, no Morumbis. A diretoria dos alvinegros estava disposta a ceder 100% da renda para o time do ABC paulista pela mudança de estádio.

Tanto em 2023, quanto em 2024, o São Paulo alugou seu estádio para seus rivais. Com Palmeiras e Santos, as trocas foram mútuas, já que o Tricolor também utilizou o Allianz Parque e a Vila Belmiro.