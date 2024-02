Cacá no Corinthians vai ter obrigação de compra de quase R$ 13 milhões

O Corinthians está ultimando os detalhes da contratação de Cacá e, enfim, definiu o valor para futuramente ter o jogador em definitivo: cerca de 2.5 milhões de dólares (R$ 12.5 milhões, na cotação atual).

Inicialmente, o jovem zagueiro vai chegar ao Timão por empréstimo até dezembro de 2024. A compra, por sua vez, só vai ser efetivada automaticamente em caso de metas atingidas - estão ainda em discussão nos bastidores.

Depois de uma longa negociação, o Tokushima Vortis, do Japão, que é o dono dos direitos econômicos do atleta, hoje emprestado ao Athletico Paranaense, viu com bons olhos o acordo com clube alvinegro.