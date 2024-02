Alvo no Brasil, Carlos Vinícius vai trocar o Fulham pelo Galatasaray

Carlos Vinícius está a caminho do Galatasaray por empréstimo do Fulham. O acordo é válido apenas até junho deste ano. Com a chegada do albanês Armando Broja, ex-Chelsea, o clube inglês aceitou a liberação de um jogador de ataque do elenco.

Nas últimas semanas, o atacante brasileiro chegou a ser alvo de Bahia, Palmeiras e São Paulo, mas as conversas não avançaram. Ainda assim, tinha os dias contados na Premier League e, por isso, acabou negociado com o clube turco.

Antes de rumar para o Fulham, com quem tem contrato até junho de 2025, o goleador passou por Monaco, Tottenham, PSV, Rio Ave e Benfica, onde fez mais sucesso, tendo sido vice-campeão e artilheiro da liga portuguesa em 2019/20.