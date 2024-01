Carlos Vinícius é alvo de disputa concreta de dois clubes brasileiros neste momento: Bahia e Palmeiras. A dupla já fez as primeiras abordagens nos bastidores e agora aguardam avanços por parte do Fulham. Recentemente, o São Paulo também fez uma sondagem, mas, a princípio, parou por aí.

O clube inglês está disposto a negociar o atacante brasileiro já em janeiro (venda ou empréstimo com opção de compra), tendo o aval total do técnico português Marco Silva. Há ainda alguns pretendentes no futebol espanhol e no México, especialmente do Monterrey.

Aos 28 anos, Carlos Vinícius está na Inglaterra desde a temporada passada. Em um e meio em Londres, participou de 47 jogos oficias, marcou oito gols e anotou três assistências.