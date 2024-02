Chelsea empresta Andrey Santos para o Strasbourg

O Chelsea acertou o empréstimo de Andrey Santos para o Strasbourg apenas até junho deste ano. Ingleses e franceses são parceiros e, por isso, a negociação avançou de forma eficaz na reta final do mercado de inverno na Europa.

Inicialmente, o clube londrino contava com a permanência do jovem volante, que esteve emprestado ao Nottingham Forest na primeira metade da atual temporada. Houve, entretanto, uma mudança nos planos nas últimas horas - informação publicada primeiramente pelo jornal inglês Standard Sport.

Pelo Nottingham Forest, com que tinha vínculo somente até junho deste ano, o ex-vascaíno, que atualmente está com a seleção brasileira no Pré-Olímpico, fez somente dois jogos oficiais (um como titular, outro como reservas). No total, somou somente 97 minutos.