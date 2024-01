A recente decisão de Andrey Santos de interromper o empréstimo com o Nottingham Forest e voltar ao Chelsea tem ligação direta com a seleção brasileira sub-23. O jovem volante quer jogar o Pré-Olímpico (de janeiro a fevereiro) e eventualmente ficar totalmente à disposição para também participar das Olimpíadas (de julho a agosto).

Na visão do jogador de 19 anos, a ideia é ter o quanto antes o maior número de minutos em campo, ainda em janeiro, visto que a equipe londrina vai disputar agora no começo do novo ano partidas pela Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Uma nova saída por empréstimo no mercado de inverno europeu não está 100% descartada, desde que, neste caso, o novo clube venha a aceitar a condição de liberar Andrey para defender a seleção nas duas competições internacionais em questão.