Santa Cruz aciona STJD por vaga na Série D. Quais as chances?

"O pleito do Santa Cruz é compreensível, mas, a meu ver, dificilmente teria guarida no STJD. Em primeiro lugar, os tribunais desportivos dificilmente interferem no regulamento de competições em respeito à autonomia constitucional das entidades desportivas, exceto em caso de flagrante ilegalidade. Em segundo plano, no caso em tela, me parece que os critérios relativos à distribuição de vagas e o modus operandi no caso de desistências constam do regulamento da competição. E tais critérios são técnicos, embora seja possível discordar dos mesmos. Reanalisar os critérios às vésperas da competição como pretende o clube é que poderia gerar ainda mais insegurança jurídica e resultar em uma corrida ao STJD pelos eventuais prejudicados. Toda a celeuma e a sensação de injustiça acaba sendo resultado do excesso de desistências, que é fato que escapa totalmente ao controle da CBF", avalia o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

"Entendo que as chances do Santa Cruz disputar a Série D são nulas, isto devido as vagas distribuídas para cada Federação. A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) já definiu as suas duas vagas. Por sua vez, a FMF por possuir uma posição melhor no ranking de federações tem direito a distribuir três vagas. A FMF havia indicado os clubes, entretanto após desistência de diversos clubes, o Democrata-SL pelos critérios técnicos era o melhor classificado, ou seja, herdou esta vaga. A gerência de vagas é definida pelos critérios técnicos de cada Federação, desta forma o Santa Cruz como clube filiado a FPF não poderia interferir nos critérios técnicos da FMF. Concluímos que após as desistências de outros clubes mineiros e por possuir uma melhor classificação geral na FMF, o Democrata-SL está corretamente apto a disputa da competição e o Santa Cruz somente disputaria a competição caso um dos clubes indicados pela FPF desistisse da competição, o que não ocorreu", afirma Matheus Laupman, advogado especializado em direito desportivo.

O que alega o Santa Cruz

O Democrata-SL foi convidado pela Federação Mineira de Futebol (FMF) a herdar uma das três vagas para jogar a quarta divisão após as desistências de Villa Nova, Democrata-GV e Caldense.

No entanto, o Santa Cruz alega que, por ter sido rebaixado para o Módulo II do Campeonato Mineiro em 2023, o Democrata-SL não tem o direito de disputar a competição nacional, uma vez que os critérios técnicos exigidos pelo artigo 193 da Lei Geral do Esporte (LGE) não foram atendidos. Como é o clube com melhor posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC) entre os times sem divisão nacional, o Tricolor entende que a vaga deve ser dele.

"Vamos judicializar a questão porque achamos que nosso direito é bom. A democracia é isso", afirmou Bruno Rodrigues.