Doping não pode ser tratado como brincadeira no esporte. É fácil entender.

E agora?

Agora é esperar a publicação do Acórdão (deve ser na quinta) e o atleta já avisou que irá recorrer.

Além de entrar com o pedido de anulação no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), a defesa também deve entrar com pedido de efeito suspensivo até que o caso seja analisado pelo Painel. Até porque não se sabe quando ele será julgado. Pode demorar.

Quanto as chances, difícil prever. Como já falamos, o resultado no Brasil foi equilibrado, o que mostra que existe caminho para a leitura da culpa e da absolvição. Mas na Suiça acontecerá outro julgamento, com (provavelmente) juízes europeus que são rigorosos quanto à conduta.

Gabigol errou. Feio.

Muitos atletas já sentiram na pele e no trabalho a importância do combate ao doping no esporte.