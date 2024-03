Gabigol suspenso: e agora, o que pode acontecer?

"As penas por infração dessa natureza estão explicitas no CBA. O art. 122 do CBA, que fala sobre fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle de dopagem, a suspensão ser de 4 anos, podendo ser reduzida para 2 anos, quando o atleta puder comprovar as circunstâncias excepcionais que justifiquem seu grau de culpa ou de outra pessoa. Não há pena menor para o artigo em questão. A pena vale para todo o mundo. Para qualquer atleta condenado nesse dispositivo", afirma Selma Melo.

A pena é válida para o mundo inteiro. Cabe efeito suspensivo até julgamento do recurso no CAS?

A pena de Gabigol tem efeito internacional, vale no Brasil e no exterior. "Não cabe efeito suspensivo no TJD-AD. Já no CAS isso seria possível", afirma Selma Melo.

Relembre o caso

Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu.

Um dos relatos da denúncia diz que o atacante demorou para realizar o processo e não cumpriu as instruções dos oficiais.