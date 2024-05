Bigode quer que Justiça cobre empresa americana sobre dívida com Scarpa

A defesa de Willian Bigode apresentou uma alternativa para Gustavo Scarpa reaver o dinheiro perdido com o investimento feito na Xland, que sumiu com mais de R$ 6 milhões do meia. A sugestão, porém, já havia sido contestada anteriormente pelo meia que hoje defende o Atlético-MG no tribunal.

Em petição enviada à Justiça de São Paulo nesta quarta-feira (22), os advogados de Bigode, hoje no Santos, apontaram que a corretora americana FTX supostamente possui recursos de 600 clientes da Xland, segundo havia prometido um dos sócios da empresa.

No último dia 8 de maio, foi noticiado que a FTX recuperou US$ 16,3 bilhões em ativos financeiros, o que seria suficiente para quitar suas dívidas e ressarcir todos seus clientes - entre eles, a Xland.