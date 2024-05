Flu vai pagar R$ 7 mi a Bigode, mas Justiça retém por dívida de palmeirense

O montante foi dividido em dezenas de parcelas, que serão pagas ao longo de 24 meses. Então, neste ano, o Flu teria que pagar R$ 346 mil por mês a Bigode, mas vai ter que reter 30% e depositar na Justiça cerca de R$ 112 mil mensais.

Os pagamentos continuam em 2025, mas em parcelas menores, até que a dívida total do clube com Bigode seja paga. No ano passado, ele defendeu o Athletico-PR, emprestado pelo clube das Laranjeiras.

A coluna procurou Bigode para comentar, mas ele não se manifestou. A reportagem será atualizada caso o jogador queira responder.

Novo clube de Bigode, o Santos também foi intimado a depositar 30% do salário do jogador para ajudar a quitar a dívida com Mayke. O clube já se manifestou no processo dizendo que irá cumprir a medida.

A decisão foi do juiz Christopher Alexander Roisin, da 14ª Vara Cível de São Paulo, que apontou que 30% dos vencimentos de Bigode, salariais ou não, pagos pelo Santos Futebol Clube, devem ser arrestados e transferidos para a conta judicial do processo.

"O bloqueio tem natureza permanente e deverá ser feito em todos os meses até segunda ordem", disse o juiz no documento.