São Paulo ajuda, e Justiça suspende processo de R$ 7,9 milhões de Arboleda

O presidente Julio Casares, inclusive, aparece como "devedor solidário" para garantir o cumprimento da obrigação, caso seja necessário.

A empresa cobra desde 2022 o jogador por uma confissão de dívida assinada em agosto de 2021. Na época, o valor original era de R$ 3 milhões, mas foi subindo com juros e correção monetária.

O processo vinha causando problemas ao jogador, como bloqueio de suas contas bancárias, que vinham prejudicando seu dia a dia.

Com a ajuda do São Paulo, Arboleda conseguiu um efeito suspensivo até que a cobrança seja discutida de forma definitiva no Poder Judiciário.

A coluna procurou o São Paulo e Arboleda para comentarem, e o clube enviou uma nota.

"O presidente avaliza toda e qualquer operação financeira do clube. Inclusive todos os empréstimos que já foram tomados e responderá se e somente se, o clube for inadimplente no cumprimento dessa obrigações, fato que nunca ocorreu em 94 anos de história. Além disso, a referida fiança destina-se apenas e exclusivamente como garantia do processo, de modo a viabilizar a continuidade da discussão jurídico processual. Não se destina e não se destinará ao pagamento de eventual condenação, se ela se concretizar ao fim. Caso isso venha acontecer, a dívida será paga, e a fiança (garantia) devolvida ao banco", afirmou o clube.