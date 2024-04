Vereador processado acusa Marcelinho Carioca de extorsão de R$ 300 mil

"A demanda por uma indenização de R$ 300 mil é completamente absurda e desproporcional. Estamos preparados para contestar essa reivindicação na Justiça e demonstrar a falta de fundamentos da ação", acrescentou.

Procurada pela coluna, a defesa de Marcelinho afirmou que o processo é público, que seu teor é uma estratégia e que o valor pedido é R$ 20 mil. Ele ameaçou entrar com um processo por calúnia contra a coluna ou o vereador Marlon Cruz, que foi quem deu a declaração de que ele pediu, inicialmente, os R$ 300 mil.

Já de acordo com a defesa do político, o ex-jogador diminuiu o valor exigido por ter que pagar as custas referentes ao processo.

O político foi acionado na Justiça por Marcelinho no mês passado. O ex-jogador diz que tomou conhecimento em fevereiro de que Marlon estaria utilizando sua imagem de forma indevida em um aplicativo próprio denominado "App do Mandato - Marlon Luz".

Marcelinho, então, enviou uma notificação ao vereador cobrando a indenização, mas, segundo ele, o político não interrompeu o uso de sua imagem. Então, o ex-jogador resolveu ingressar com uma ação judicial. No último dia 3 de abril, a Justiça mandou citar Marlon Luz para oferecer contestação.

À coluna, o vereador afirmou que o processo é "Infundado" e que "as imagens de Marcelinho Carioca foram capturadas durante uma solenidade oficial e publicadas com total consentimento de todas as partes envolvidas. As alegações de que essas imagens foram usadas comercialmente são totalmente mentirosas e não possuem suporte em nenhuma evidência factual".