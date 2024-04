Meia com carro de R$ 4,3 milhões tenta parcelar ação e é advertido por juiz

A empresa pediu que a Justiça aplique uma multa por má-fé ao atleta, em montante equivalente a 10% do valor da causa.

Em contato com a coluna, a assessoria de Thiago Maia disse o seguinte:

"Não procede a informação de que o Thiago não teria condições de pagar custos. Como o carro voltou a posse do Thiago, o juiz decretou que o atleta precisa dar continuidade com o pagamento do veículo e julgou a ação improcedente. A defesa do Thiago entrou com o recurso de apelação no tribunal, e no recurso de apelação tem as custas, que são 4% do valor da causa. Foi pedido ao tribunal o parcelamento das custas, devido ao alto valor da ação, que é uma condição do artigo 98, prf 4o do código de processo civil".

No fim de 2023, a Justiça de São Paulo rejeitou um processo aberto pelo volante Thiago Maia contra o Banco Aymoré pela compra de um Mercedes-Benz avaliada em R$ 4,3 milhões.

Assim, o jogador não conseguiu anular a compra do veículo e vai ter que quitar o financiamento acertado com a instituição. O atleta queria a restituição dos valores pagos no carro mais danos morais.

O jogador comprou o carro em janeiro, mas foi surpreendido no mês passado pela notícia de que o veículo sofreu uma restrição de penhora e circulação. Thiago Maia alega ter descoberto que o Mercedes tinha por trás uma ação criminal por estelionato, o que o motivou a procurar seus direitos na Justiça.