Justiça remarca audiência com Sampaoli após Neto não ser intimado

Então, a Justiça remarcou a audiência para o dia 13 de maio, às 15h30, determinando a citação de Neto para participação no novo encontro.

Sampaoli move dois processos contra Neto na Justiça de São Paulo. Esse, ao qual Neto ainda não foi intimado, no caso, é uma queixa-crime.

O técnico quer que o apresentador responda criminalmente por ter dito que Sampaoli tratou mal o preparador de goleiros Arzul, do Santos, "porque ele é negro, sem qualquer prova das suas acusações".

O argentino citou as falas de Neto no programa Baita Amigos, do BandSports, no dia 17 de abril do ano passado. Na ocasião, o apresentador disse que o técnico trata as pessoas de forma "racista e hipócrita". Ainda chamou Sampaoli de "nojento", "escroto", "idiota", "baixinho", "pinto pequeno" e "uma vergonha".

Em outra ação, Neto e a Band foram condenados a indenizar Sampaoli em R$ 500 mil. O apresentador já entrou com recurso para reverter essa decisão.

A defesa de Neto disse que não comenta processos em andamento. Sampaoli não foi encontrado para se manifestar.