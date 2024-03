Hoje preso, Robinho multiplicou patrimônio e pôs bens em nome de parentes

Doações e imóveis no nome dos pais de Robinho

Os demais imóveis que fazem parte do acervo do casal estão no nome dos pais de Robinho, Marina e Gilvan, ou foram doados por eles para Vivian ou Robinho. Essas informações constam em registros e escrituras feitos em cartórios vistos pela coluna.

No nome dos pais de Robinho estão, por exemplo, as duas mansões no Guarujá, no Jardim Acapulco. Uma delas foi adquirida em 2003 por R$ 3,3 milhões e hoje vale cerca de R$ 20 milhões.

No ano passado, a esposa de Robinho vendeu pela primeira vez um dos bens do casal: um sobrado localizado no bairro Parque Bitaru, em São Vicente, por R$ 260 mil. A compra foi feita por um político local e a negociação foi tratada exclusivamente com a mulher, que nas escrituras dos imóveis se define como autônoma, estudante e empresária.

Advogados dizem que movimentação pode configurar fraude

Segundo advogados ouvidos pela coluna, esse tipo de movimentação chama a atenção pois pode causar reflexo nos processos envolvendo Robinho. Segundo os profissionais consultados, colocar bens no nome de parentes próximos quando se sofre uma acusação que pode causar perda de patrimônio se chama "simulação" e pode caracterizar fraude em caso de condenação.