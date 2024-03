Mansão de Cafu que vai a leilão está com penhoras de quase R$ 20 milhões

Somadas, essas dívidas no rosto dos autos ultrapassam a marca dos R$ 8 milhões.

A maior delas é com o Banco Industrial, de R$ 4,2 milhões. Outras, são com pessoas físicas que processaram Cafu e obtiveram os bloqueios. Uma delas, de R$ 1,6 milhão, por exemplo, é o espólio de um credor. Existe ate uma penhora do município de Barueri, que cobra impostos em cima do imóvel.

Somando a dívida que motivou o leilão com as penhoras, portanto, caso a venda da mansão seja efetivada pela metade do preço, é provável que todo o valor seja destinado ao pagamento de débitos em nome de Cafu e suas empresas.

Nesta semana, a Justiça de São Paulo rejeitou um recurso da defesa de Cafu para cancelar o leilão da mansão. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Civel de Barueri, onde corre um processo movido pela Vob Cred Securitizadora contra Cafu e sua empresa, a Capi-Penta International Football Player Ltda.

Cafu pedia pelo cancelamento do leilão, alegando que o leiloeiro escolhido não usa de boa-fé ou ética no certame, além de desrespeitar a ordem legal, razão pelo qual a defesa do ex-lateral entendeu que o profissional está descredibilizado.

Nesta quinta (21), Cafu apresentou novo recurso tentando cancelar o certame.