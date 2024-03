Justiça rejeita recurso de Cafu e mantém leilão de mansão de R$ 40 milhões

Cafu pedia pelo cancelamento do leilão, alegando que o leiloeiro escolhido não usa de boa-fé ou ética no certame, além de desrespeitar a ordem legal, razão pelo qual a defesa do ex-lateral entendeu que o profissional está descredibilizado.

Eles entendem que o leiloeiro pediu comissão superior e apresentou proposta fora dos termos estabelecidos em leilões anteriores, além de aceitar um eventual interessado na compra do imóvel que seria um "verdadeiro criminoso contumaz".

O tribunal, então, respondeu: "Não se pode nesta etapa processual analisar as condições pessoais de eventual arrematante que sequer ofereceu lance".

Após a decisão, Cafu já apresentou novas petições no processo e pediu pelo desbloqueio de seu patrimônio, que está penhorado para garantir o pagamento da dívida. Ele manifestou que o imóvel que teve edital de leilão homologado já garante que o débito seja quitado.

Cafu também questionou novamente o percentual de comissão exigido pelo leiloeiro e o curto intervalo entre os leilões: o primeiro será às 15h do dia 4 de abril, pelo valor do imóvel, de R$ 40 milhões, enquanto o segundo ocorrerá 1 hora depois, pela emtade do preço.

A defesa do pentacampeão pediu mais uma vez pelo cancelamento do leilão.