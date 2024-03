Por dívida, Justiça manda a leilão mansão de Cafu pela metade do preço

A mansão de Cafu tem 2.581m², quatro andares, seis suítes, e possui piscina, quadra de futebol society, salão de jogos, sala de cinema, sala de troféus, saunas e elevador.

Defesa de Cafu pede cancelamento do leilão

Após o leilão ser homologado pelo tribunal, Cafu entrou com uma petição urgente pedindo a imediata reconsideração da decisão e o cancelamento do certame.

A defesa do ex-jogador quer indicar um leiloeiro de confiança e questiona o profissional escolhido pela Justiça para realizar o leilão, citando que ele não obteve êxito na venda em outras duas oportunidades e "toma decisões arbitrárias e ilegais, trazendo tumulto e insegurança jurídica".

Porém, o tribunal respondeu e afirmou que o leiloeiro escolhido "goza da confiança do juízo e já obteve proposta anterior em valor bastante razoável para a alienação do bem, de modo que a sua manutenção é necessária para aumentar as probabilidades de êxito na alienação e consequente satisfação do débito e extinção do processo".

Em janeiro, a Justiça paulista decidiu invalidar um leilão anterior da mansão, realizado em dezembro. O juiz disse na decisão que a oferta de R$ 25 milhões obtida no procedimento ficou abaixo do valor mínimo pactuado no processo. Na ocasião, o edital estabelecia um valor mínimo de R$ 35 milhões.