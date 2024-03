Justiça manda penhorar salário de Bigode no Santos por dívida

"O bloqueio tem natureza permanente e deverá ser feito em todos os meses até segunda ordem", disse o juiz no documento.

Willian se transferiu para o Santos no começo deste ano. Ele já estava com a remuneração penhorada quando defendia o Athletico-PR, mesmo quando seu salário era dividido com o Fluminense.

O jogador tentou reverter a decisão na Justiça, mas até o momento não conseguiu.

Mayke cobra mais de R$ 8 milhões de Bigode, que o indicou à Xland para realizar investimentos em criptomoedas. Gustavo Scarpa também alega ter perdido mais de R$ 6 milhões. Eles cobram de Willian.

Bigode e sua empresa WLJC se dizem vítimas da Xland, tendo realizado investimentos de R$ 17,5 milhões que, mesmo tendo o pedido de resgate sido feito em novembro do ano passado, até hoje não foram devolvidos.

A defesa de Bigode disse que não iria comentar a decisão. O Santos não respondeu até a publicação e caso isso seja feito, o texto será atualizado.