Justiça rejeita recurso do Corinthians em briga de R$ 10 milhões com agente

A Justiça de São Paulo rejeitou um recurso apresentado pelo Corinthians como forma de defesa em um processo movido pela RC Consultoria Esportiva.

A empresa é do agente Carlos Leite, que no fim do ano passado fez um acordo com a antiga diretoria do clube para receber uma dívida de R$ 10,3 milhões.

A empresa pediu à Justiça para que fosse determinada a penhora dos valores que o Timão tem para receber da Brax, que explora as placas de publicidade da Neo Química Arena.