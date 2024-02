Corinthians faz acordo para pagar dívida com advogados de acordo com Caixa

O escritório Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni entrou com ação de execução contra o clube no início deste ano cobrando honorários por ter intermediado a operação, que defendeu o time alvinegro em uma cobrança de mais de R$ 530 milhões da Caixa contra a Arena Itaquera.

Segundo os advogados, eles fecharam honorários fixos de R$ 140 mil, mais R$ 200 mil em caso de eventual acordo entre as partes antes de qualquer sentença no processo.

Como o clube anunciou posteriormente acordo com a Caixa, o escritório entrou em contato para receber o valor combinado, mas não conseguiu, o que motivou a ingressar com o processo cobrando o Corinthians. O valor aumentou devido a juros e correção.

Os advogados pediram que as contas do clube sejam penhoradas caso não recebam o pagamento devido, o que consta na decisão da juíza Ana Carolina Castro, da 5ª Vara Cível do Tatuapé.

O Corinthians anunciou um acordo com a Caixa Econômica Federal no fim do ano passado, às vésperas da eleição presidencial do clube. A gestão antiga foi derrotada.