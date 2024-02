Ex-diretora relata à Justiça 'ambiente doentio' para mulheres na CBF

Contratações anuladas

Depois de definir sua equipe, Luísa soube que Ednaldo teria vetado a contratação de dois gerentes. Isso teria acontecido após os dois já terem começado a trabalhar, com anuência do próprio presidente. Ela anexa uma conversa com um funcionário do RH da CBF sobre o caso:

Funcionário do RH: Ontem o presidente me chamou para conversar e falei sobre as novas contratações para sua área. Na segunda, ele vai querer conversar com a gente porque, para ele, o valor que oferecemos foi 'alto'. E vai tentar entender 'pq estamos contratando 2 gerentes'. Eu sei que você já tinha alinhado tudo isso com ele e havia me passado. Entendo que será preciso mostrar que não há na CBF com estes skills e que o Tiago tb não tinha experiência necessária ainda para ocupar a cadeira. Só para estarmos alinhados, tá?

Luisa: Entendi. Eu expliquei para 2x no caso do organograma. Inclusive cortei depois e falamos de mais pessoas entrarem depois. Na CBF não tinha ninguém. É cargo técnico, até procurei arquiteto e engenheiro que trabalhasse dento (da entidade). Eu não criei vaga nova nenhuma, ele entendeu que eu repus a minha (vaga) e a do Marquinhos?

Funcionário: Sim, eu to super ciente.

Luisa: Quanto ao valor, deu menos até, não foi? Que o que estava no planejamento do RH, digo naquela planilha."

Diagnóstico de burnout

Os documentos mostram que Luísa desenvolveu transtorno de ansiedade e crises de depressão, com episódios de choro, síndrome de burnout e descontrole emocional "desencadeados por experiências no ambiente de trabalho". O diagnóstico é de agosto de 2022.

No processo, ela afirmou que o presidente Ednaldo "era um dos responsáveis pelos danos que estava sofrendo" e que "tinha certeza que ele tinha plena ciência".