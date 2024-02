Justiça condena Corinthians a pagar coleta de lixo e devolver caçambas

Ainda estipulou multa diária de R$ 5 mil caso não cumpra com as determinações do tribunal quanto à restituição de novos equipamentos, mais multa de 10% em cima do valor da condenação.

Segundo o contrato, a empresa fornecia as caçambas para recolher os entulhos do Parque São Jorge em períodos que alternavam entre 1 e 7 dias vezes por semana.

Porém, durante a pandemia, os serviços diminuíram e as partes tentaram alguns acordos, o que não aconteceu, segundo apurou a coluna.

A empresa disse ao Judiciário que buscava receber os valores devidos desde janeiro de 2021, sem sucesso. O clube, por sua vez, tentou negociar a quantia a ser paga e também não conseguiu.

O clube foi procurado para comentar e não respondeu.