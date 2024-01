"Não cumpriu nem mesmo com a mais básica de suas obrigações, que seria, no mínimo, providenciar o acesso dos herdeiros ao testamento deixado por Pelé e consequente, providenciar o trâmite da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento", disse Aoki à Justiça. Ela disse que seu esforço despendido no caso foi "igual a zero".

Ainda acrescentou que Pepito quer enriquecer sem causa às custas do espólio de Pelé, quando seu único "trabalho" feito foi apresentar uma petição de uma página à Justiça solicitando um prêmio no maior valor possível - a lei determina remuneração de 1% a 5% ao testamenteiro.

Márcia Aoki também pediu que Pepito fosse retirado do cargo de testamenteiro e perdesse o prêmio devido, por não ter, em nenhum momento, exercido a função.

Os filhos de Pelé corroboraram as palavras da viúva, afirmando que "José Fornos não tomou qualquer providência para o ajuizamento desta ação de abertura, registro e cumprimento do testamento, nem realizou qualquer ato preparatório, cuja responsabilidade foi atribuída à herdeira Márcia Aoki".

Eles acreditam que os 5% pedidos por Pepito são excessivos pelo papel desempenhado pelo amigo do Rei do Futebol no testamento e pediram que fosse indeferido o pedido para qualquer benefício ao testamenteiro.

O Ministério Público, porém, preferiu não tomar nenhuma decisão sobre o caso. A promotora Marisol se manifestou no processo e deixou a fixação do prêmio a cargo da Justiça.