E então, no dia 25 de agosto, um advogado que representa Denilson no processo cobrou R$ 490 mil em verbas processuais. Ele pediu que seja determinada a continuação de depósitos efetivados pela empresa Abramus referentes a Belo até o pagamento da quantia.

O pedido veio após a Justiça dar prioridade a um músico para receber uma dívida trabalhista de Belo antes de Denilson. Então, o advogado enviou uma petição à Justiça informando que ainda teria direito a 10% do valor atualizado da dívida, que seria de R$ 4,9 milhões. A cobrança seria o equivalente a 10% de R$ 4,9 milhões, valor incontroverso da dívida admitida até então por ambas as partes no processo.

A coluna procurou Belo e Denilson para comentarem a decisão, mas as partes ainda não se manifestaram até a publicação. A reportagem será atualizada caso queiram comentar.