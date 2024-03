Só com semifinal, Palmeiras supera a renda de cinco jogos em Barueri

Como o regulamento prevê divisão igualitária de receitas entre os times por causa do jogo único, o Palmeiras ficou com metade do que arrecadou ontem, o que significa R$ 1.269.806,70, com a outra metade indo para o Novorizontino. A renda bruta foi de R$ 3.497.749,50, o que quase iguala a renda bruta dos cinco jogos em Barueri, que foi de R$ 3,6 milhões.

Ao todo com os jogos do Paulistão, o Palmeiras teve uma renda líquida de pouco mais de R$ 6,5 milhões. A média jogando no Allianz Parque é de cerca de R$ 1,7 milhão, contra R$ 330 mil atuando em Barueri.