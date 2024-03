Palmeiras: WTorre perderia o Allianz se banco resolvesse vender a dívida?

O último que conversou com o Banco do Brasil sobre a operação foi a Revee, como mostrou o Globo. Anteriormente, essa coluna também já havia mostrado que Leila Pereira recebeu essa mesma oferta e recusou justamente por não poder assumir a administração do Allianz.

Além disso, a Real Arenas, que é o braço criado pela WTorre, afirma que está em dia com os pagamentos para o Banco do Brasil e que desconhece qualquer tipo de negociação com terceiros. Vale destacar que, mesmo estando em dia com as obrigações, a WTorre não conseguiria impedir a venda da dívida, mas, como já descrito acima, continuaria com a operação do estádio.

Normalmente, as operações de venda de dívida no mercado são feitas quando o credor tem dificuldades para receber o pagamento. Assim, ele vende para um terceiro por um valor menor e oferece ao comprador a chance de receber um valor maior a longo prazo, mas com a responsabilidade de exercer a cobrança.

Confira a nota oficial da Real Arenas sobre o tema:

A Real Arenas informa que está rigorosamente em dia com o pagamento do empréstimo feito pelo Banco do Brasil para a construção do Allianz Parque.

A empresa não tem conhecimento sobre eventual negociação do débito pela instituição financeira a terceiros. Mesmo que haja a compra da dívida por outra empresa isso não significará a troca de propriedade ou comando da operação do estádio, que permanecerá com a Real Arenas.