Morumbis faz Santos ter aumento de 70% em público e melhorar faturamento

"Apesar de ser a casa do Santos, a Vila Belmiro apresenta uma maior limitação de público, além de acesso complicado para quem mora em São Paulo, onde encontram-se muitos dos torcedores. Por isso, levar as partidas para a capital proporciona a oportunidade desses fãs prestigiarem a equipe, de modo a trazer nova e maior receita de bilheteria. Se o clube souber explorar estrategicamente o fato de mandar jogos na capital, certamente impulsionará, também, as receitas oriundas do licenciamento e do sócio torcedor", analisou.

O aumento de público, no entanto, não foi registrado apenas em São Paulo. Na Vila Belmiro, os números também apresentam uma melhora, apesar de a evolução ser mais tímida.

Considerando somente as partidas na Baixada, a média de 10.491 em 2023 passou para 11.615 em 2024. Nos setores premium do estádio, como o camarote Boteco Santista, espaço inaugurado em 2023, a procura também aumentou e resultou em crescimento na casa dos 30% de público e renda em relação ao último ano.

"Temos presenciado uma grande alta da presença da torcida do Santos durante os jogos neste ano. No Boteco Santista não é diferente, tanto que tivemos as vendas esgotadas em quase todos os jogos na temporada. É um espaço com capacidade para cerca de 500 pessoas, idealizado para proporcionar uma experiência diferenciada para o torcedor. Acreditamos que a criação de espaços como esse nos estádios também é um interessante chamariz para o público, que pode desfrutar de diversas atrações", avalia Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra o camarote.

