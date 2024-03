Regulamento do Paulista é ridículo, mas clubes que são culpados por isso

Outra ideia que também promoveria a mesma troca era classificar os quatro primeiros de cada grupo e depois os outros quatro melhores times, sem a distinção de chaves em que cada um estava. Neste modelo, a alteração entre os que avançam seria a mesma citada acima.

Classificação e jogos Paulista

No ano passado, a discussão também existiu porque o Ituano avançou tendo 12 pontos, sendo pior do que Santos, Mirassol, Guarani e Santo André, que tinham mais pontos, mas ficaram fora.

Essa é uma questão parecida com a discussão do calendário. É verdade que a CBF ouve pouco os clubes na hora de elaborar suas competições, mas os times que decidiram recentemente pela manutenção do Estadual com as mesmas 16 datas. Os paulistas, por exemplo, renovaram um contrato de quatro anos neste modelo em 2021 com duração até 2025.

