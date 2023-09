A promessa de Leila Pereira é que uma reunião com o COF (Conselho de Orientação e Fiscalização) será agendada para que a relação entre Placar Linhas Aéreas e Palmeiras seja debatida quando a sua empresa tiver essa licença. A ideia é comprovar que voar pela empresa da presidente é o melhor no aspecto financeiro.

Leila tem sido criticada por parte do Conselho por causa da falta de transparência no uso do seu avião próprio. A falha técnica em Pereira, quando o time precisou pegar uma viagem de ônibus até Cali para conseguir voltar para São Paulo com dias de atraso, foi o estopim para que o debate esquentasse. Há questionamentos pela falta de um contrato formal, por exemplo, e pelo conflito de interesses.

A presidente se defende afirmando que, no momento, banca tudo do seu bolso. Na ocasião da falha técnica, ela também arcou com os custos da nova operação de fretamento. A falha, aliás, é tratada como algo rotineiro no mundo da aviação e que não coloca em risco a segurança dos passageiros, ainda mais com esse modelo de avião, considerado um dos mais modernos do mundo. Nas contas do clube, a economia até aqui chega perto dos R$ 2 milhões com as viagens para o Rio de Janeiro, Cuiabá e Pereira.

