Mudança de Hamilton para a Ferrari pode ajudar Band na Fórmula 1 em 2025

Lewis Hamilton é uma figura que consegue transcender isso quando está bem. A ligação que o piloto inglês heptacampeão mundial construiu com a torcida brasileira ficou tão forte, que rendeu até mesmo o título de cidadão honorário brasileiro pelas mãos da Câmara dos Deputados em 2022.

O problema foi que o piloto amargou duas temporadas complicadas após uma sequência de títulos e aquela disputa histórica perdida para Verstappen em 2021. Apenas sexto colocado em 2022 no campeonato de pilotos, e terceiro lugar no ano passado.

Ainda nem começou a temporada 2024, não é totalmente possível dizer como será o campeonato, se Verstappen terá mais um passeio rumo ao tetracampeonato (os palpites indicam que sim), se a Mercedes conseguirá disputar com a Red Bull na despedida de Hamilton, se a Ferrari já demonstrará alguma evolução antes de receber o piloto inglês.

Mas o fato é que os ânimos do público já estão sendo provocados pelo tamanho da notícia que foi essa contratação, mesmo com a ideia de que os dois últimos anos do atual regulamento ainda possam ser de domínio da Red Bull.

A Band pode ter um ganho de interesse do público já nas primeiras corridas deste ano, afinal, quem curte Fórmula 1 e não quer ver cada momento do fim da relação entre Mercedes e Hamilton, as expressões de Toto Wolff durante as corridas, entre outros detalhes?

Mas a manutenção disso para o restante da temporada vai depender, é claro, do ritmo das disputas e da classificação do campeonato conforme as corridas forem passando.