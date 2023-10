Impulsionados por eventos como o Pré-Olímpico masculino de vôlei e jogos do Brasileirão 2023, os canais sportv e Premiere ocuparam a liderança geral da TV por assinatura no último fim de semana.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a competição de vôlei, que garantiu a seleção brasileira masculina nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, levou o sportv2 a liderar o ranking da TV paga três vezes de sexta-feira (6) a domingo (8) nos jogos do Brasil contra Cuba, Irã e Itália. Ao todo, cerca de 2,3 milhões de pessoas viram os jogos no canal.

Já o sportv e o Premiere lideraram juntos com a transmissão de Corinthians 1 x 1 Flamengo, válido pelo Brasileirão na noite de sábado (7), na faixa com transmissões também do sportv4K.