Hoje o PSG protagoniza justamente o primeiro jogo transmitido pela emissora de Silvio Santos nesta fase da competição. O SBT mostra PSG x Borussia Dortmund a partir das 16h (horário de Brasília), com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e análises de arbitragem de Nadine Basttos. Se o time francês já não tem o craque brasileiro como chamador de audiência, podemos dizer que o jogo era realmente a escolha mais adequada para a TV aberta.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

A grande prova de fogo é ver como a Champions vai "performar" no Ibope este ano. O SBT segue com os direitos de transmissão de um jogo por rodada, sempre às terças-feiras. A cada jornada, o canal terá que escolher o jogo que achar melhor para sua estratégia de audiência. O Real Madrid não podia ser escolhido nessa estreia porque só joga amanhã.

Nos últimos dias, a TV aberta viu a Band protagonizar audiências relevantes com jogos da Liga Saudita. O duelo entre Al-Hilal e Al-Riyadh, na última sexta-feira (15), por exemplo, realizado às 15h, teve média de 3,3 pontos no Ibope em São Paulo. Venceu a programação normal do SBT e conseguiu um índice parecido com o obtido pelo canal de Silvio Santos com a Supercopa da Uefa em agosto, quando o Manchester City venceu o Sevilla nos pênaltis, também na casa dos 3 pontos.

Apesar de viver essa "prova" agora com o novo momento do futebol europeu, o SBT segue com um produto altamente relevante nas mãos. O nível da Champions League segue superior ao futebol apresentado na Liga Saudita, e novos craques poderão surgir, conquistar espaço e passar ao papel de chamadores de audiência.

TV paga e streaming

A Warner Bros. Discovery possui a competição completa, tendo a exclusividade das demais partidas. Os canais TNT e Space transmite algumas partidas na TV paga, mas 100% do torneio ao vivo só fica disponível no streaming HBO Max. A empresa é tida nos bastidores como a provável favorita para renovar os direitos por mais três temporadas. Não há qualquer definição sobre o futuro do torneio na TV aberta.