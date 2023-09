Mas no sportv e no Premiere fez muito sentido também a distribuição dos jogos do Brasileirão após a pausa para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Com exceção do domingo, reservado para final da Copa do Brasil, a Série A espalhou jogos em todos os dias desde quarta-feira. Com isso, o Premiere conquistou a liderança geral da TV paga em sete dos 10 jogos exibidos na rodada.

Classificação e jogos Brasileirão

No sábado (16), o Premiere alcançou 1,7 milhão de pessoas com a transmissão exclusiva do clássico Vasco x Fluminense, realizado no período da tarde, liderando a TV por assinatura. No mesmo dia, sportv e Premiere chegaram a 2,7 milhões com o duelo entre Atlético-MG e Botafogo, que chegou a ter 97% de participação sobre os canais esportivos na faixa das 21h.

Esse calendário continua nesta semana, com jogos distribuídos no Brasileirão Série A em todos os dias, com exceção do domingo (24), que terá a definição do campeão da Copa do Brasil com São Paulo x Flamengo às 16h no Morumbi.