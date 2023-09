O jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo vai apresentar ao público quatro opções diferentes de narrações ao vivo com imagens. A decisão do título começa neste domingo (17) a partir das 16h (horário de Brasília) e será transmitida por TV Globo, sportv, Premiere e Amazon Prime Video.

Na TV aberta, a TV Globo é detentora exclusiva dos direitos de transmissão e escalou seu titular Luis Roberto para a partida no Maracanã. O narrador será acompanhado pelos comentaristas Ricardinho e Roger Flores.

Até março deste ano, a decisão entre ter Luis Roberto ou Cleber Machado em um jogo decisivo era exclusiva da direção da TV Globo. Agora, é do torcedor que for assinante do Prime Video. O ex-global e atualmente também narrador do SBT será uma das opções do streaming da Amazon no duelo Flamengo x São Paulo deste domingo.