As transmissões do Circuito Mundial de Surfe alcançaram mais de 6,4 milhões de pessoas nos canais sportv em 2023, de acordo com dados do Ibope. A temporada da WSL, que teve o brasileiro Filipe Toledo definido como campeão mundial no último sábado (9), teve um aumento de 20 horas de conteúdo ao vivo na comparação com o ano passado.

A etapa decisiva da temporada, o WSL Finals, conseguiu colocar o sportv2 como o segundo canal mais visto entre os esportivos no momento da bateria decisiva entre Toledo e o australiano Ethan Ewing, ficando apenas atrás do Premiere Clubes, que transmite futebol. O aumento de audiência das finais ficou em 16% na comparação com 2022.

A maior audiência da temporada ficou com a etapa de Saquarema, que conseguiu alcançar 1,6 milhão de pessoas, também 16% a mais que no ano anterior, mantendo a tendência de crescimento da competição na TV paga.