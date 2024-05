CBF se rende ao inevitável e para o Brasileiro: empatia ou demagogia?

Depois de muita pressão e o apoio — ao menos público — de 15 clubes, a CBF suspendeu as sétima e oitava rodadas do Campeonato Brasileiro. Para todo mundo. Com uns dez dias de atraso.

As partidas dos clubes gaúchos já estavam adiadas até 27 de maio. Agora, com a dimensão do desastre cada dia mais escancarada, o pedido oficial de 15 clubes (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Red Bull Bragantino não inclusos) e o endosso da Federação Gaúcha, a CBF rendeu-se. Colocando a decisão claramente na conta dos clubes.

Diz a nota da entidade: "(?) não se pode olvidar que o esporte e a sociedade caminham concomitantemente, não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira."