Na dúvida, conversei com um amigo torcedor do City. Raiz mesmo, natural de Manchester, com mais de 60 anos. Perguntei como estava o clima por lá.

"Ninguém tá nem aí. O Pepe não parece nem soa como se quisesse estar lá, né. Os torcedores estão putos (eu incluso) por perdermos nosso tradicional jogo de Natal. Torneio Mickey Mouse!"

Morei muitos anos na Europa e nunca conheci uma pessoa que colocasse o Mundial em uma prateleira alta. Mais do que um título, é um estorvo.

E é fácil entender por quê. A medida de uma vitória leva em conta, entre outros fatores, o tamanho do adversário. Portanto, faz sentido que para todos os outros participantes, a chance de enfrentar o campeão europeu seja a oportunidade de uma vida. Eles são o auge.

Para eles, no entanto, é uma viagem chata, para um lugar nada a ver, no meio da temporada, a fim de disputar um troféu que a torcida não deseja contra adversários de que mal ouviram falar.

Vai continuar sendo imenso para nós, do segundo escalão. Uma conquista do tamanho dos rivais derrubados. Um Mundial! O que me incomoda é a cena, a fantasia, o esforço para distorcer a realidade, encontrar sinais da nossa suposta grandeza, de que também importamos para eles, de que eles sabem quem somos. De que estão dando o seu máximo por nós.