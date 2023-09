Meu coração dá um nó. Um desejo de poder voltar no tempo e arrancar a dor da pessoa com a mão. Antes que ela tomasse aquele vinho. Antes que escrevesse aquele bilhete.

Óbvio que não sabemos o que Walewska sentia.

Sabemos, porém, que poucas horas antes de cair do 17o andar do seu prédio, ela palestrava para adolescentes do Colégio Santa Cruz, em São Paulo (o story da escola sobre o evento, com a ex-atleta sorridente na primeira fila, ainda está no ar).

Sabemos que ela lançava sua biografia e uma linha de chocolates fit.

Sabemos que, na segunda (25), ela tinha uma entrevista marcada com a minha colega Bia Cesarini, justamente para falar sobre o primeiro teste do produto, feito pela seleção feminina de vôlei.

A vida, como é tão comum, parecia correr normalmente. Para quem via de fora.