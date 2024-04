White Martins terá nova usina de hidrogênio verde em São Paulo

A companhia química Linde anunciou nesta quinta-feira (18) que sua subsidiária White Martins irá aumentar a produção de hidrogênio verde no Brasil com a construção e operação de uma segunda unidade no estado de São Paulo.

Segundo o comunicado, um eletrolisador alcalino pressurizado de 5 megawatts (MW) será instalado próximo a uma instalação da empresa de gases industriais em Jacareí (SP). A unidade será alimentada por energia elétrica de fontes renováveis solar e eólica para produzir hidrogênio verde certificado de forma independente.

Prevista para entrar em operação em 2025, a nova usina da White Martins fornecerá hidrogênio verde para a fabricante de vidros Cebrace, que usará o combustível renovável para reduzir as emissões de seus fornos de fusão de vidro em Jacareí.