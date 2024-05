Número de desalojados no RS é 82% de todos os deslocamentos do país em 2023

O relatório do IDMC aponta que, na América Latina, a situação está relacionada aos impactos da transição do fenômeno La Niña para o El Niño. Chuvas mais fortes foram observadas nas áreas próximas da linha do equador, devido à La Niña. O início do El Niño, por sua vez, desencadeou condições mais secas no segundo semestre do ano, enquanto as chuvas seguiram para o Sul, em direção à Argentina, Chile e Uruguai.

O que aconteceu em 2023

No Brasil, os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tiveram de lidar com 183 mil deslocamentos nos meses de outubro e novembro de 2023, devido a chuvas recordes nesse período. No Rio Grande do Sul, na região de Cachoeira do Sul, o rio Jacuí atingiu a terceira maior cheia da história. As inundações danificaram a infraestrutura de municípios, levando prefeituras a declararem estado de emergência.

No Norte do país, o El Niño levou condições mais secas para o Amazonas, que experimentou em setembro a sua pior seca em cem anos. A situação deixou o rio Amazonas com um dos níveis mais baixos que se tem registro. Por conta da seca, 32 mil pessoas tiveram de se deslocar. No primeiro trimestre, contudo, a região já tinha sofrido por conta da La Niña. O fenômeno desencadeou a ocorrência de chuvas intensas no norte dos estados do Acre, Amazonas e Pará, bem como no nordeste do Maranhão. Isso provocou a movimentação forçada de 116 mil brasileiros.

A distribuição dessa movimentação em função de desastres em 2023 mostra que as enchentes no Sul não são os únicos eventos climáticos a colocar autoridades em alerta no país. "Todos somos refugiados climáticos em potencial", afirma o climatologista Alexandre Araújo Costa, professor na Uece (Universidade Estadual do Ceará). Ele argumenta que nenhum lugar está a salvo dos eventos climáticos extremos ligados ao aquecimento global. "Quanto mais elevarmos a temperatura do planeta, maior o risco. Obviamente algumas regiões têm mais risco de seca ou enchente", diz Costa.

Condições para o desastre

No caso do Rio Grande do Sul, há pelo menos dez anos especialistas apontam para regiões com probabilidade de serem atingidas por eventos climáticos extremos. Lançado em 2014, o Primeiro Relatório de Avaliação Nacional das Mudanças Climáticas mostrou tendência para aumento da precipitação na região do Pampa.