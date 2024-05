Carlos Nobre: Frente fria avança e há risco de desastres no Sul e Sudeste

As regiões Sul e Sudeste correm risco de sofrer desastres nos próximos dias com o avanço das frentes frias pelo país, alertou o climatologista e colunista Carlos Nobre no UOL News desta segunda (27).

As frentes frias começam a subir. No início da passagem delas, são geradas chuvas muito fortes em muitos lugares, até tempestades. Todos temos que nos preparar. Todos os municípios precisam prestar atenção aos alertas do Cemaden [Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais].