As falsas boas ideias para combater o aquecimento global

A preocupação com as mudanças climáticas está aumentando e, infelizmente, dando origem a projetos que são tão grandiosos quanto alarmantes. A geoengenharia, ou seja, intervenções na escala de todo o planeta usando tecnologia, está se mostrando fértil em ideias, mas, ainda assim, controversa.

Se a Terra está aquecendo, é porque está recebendo mais energia do Sol do que emitindo para o espaço; ela não está mais em "equilíbrio radiativo". De acordo com o IPCC, essa situação é, sem dúvida, o resultado do acúmulo na atmosfera de gases de efeito estufa emitidos pela Humanidade desde o início da era industrial.

Para reduzir o desequilíbrio de energia no sistema terrestre, conhecido como forçamento radiativo, a geoengenharia propõe, por exemplo, limitar a radiação solar que atinge a Terra, ou refletir mais radiação para o espaço. Seria possível, por exemplo, lançar "sombrinhas" espaciais ou injetar um aerossol que dispersa a luz solar, o dióxido de enxofre, na estratosfera em grande escala. Mas essas propostas têm alguma relevância?

Para responder a essa pergunta, vamos aplicar um método de análise geral altamente eficaz a esses dois projetos. Em primeiro lugar, essas técnicas respeitam os princípios da física? Em caso afirmativo, sabemos como fazer um protótipo? E, em caso afirmativo, elas podem ser produzidas e implementadas em grande escala para causar um impacto real? Em outras palavras, elas são viáveis em termos práticos?

Em segundo lugar, teremos ganhos em termos de materiais, energia e meio ambiente, incluindo um possível efeito rebote? Elas tornarão as pessoas mais autossuficientes ou gerarão desigualdades e efeitos adversos em determinadas populações? Elas evitarão a poluição, o incômodo e o desperdício no curto e no longo prazo? Em resumo, elas terão um impacto benéfico?

Guarda-sóis espaciais: escurecendo a Terra

Uma primeira proposta seria colocar entre o Sol e a Terra um tipo de guarda-sol que reduz a radiação solar que atinge nosso planeta. No papel, é simples e respeita princípios físicos conhecidos: pequenos exemplos são comumente usados para limitar o aquecimento de satélites, incluindo o famoso telescópio espacial James Webb. A implantação de uma grande estrutura reflexiva já foi realizada com sucesso pelo projeto russo Znamia, desenvolvido para uma finalidade diferente na década de 1990.

O problema vem com a industrialização. Para que os guarda-sóis espaciais tenham um impacto significativo, eles teriam que ter uma área total gigantesca. Os custos e os recursos necessários para obter um efeito suficiente também se tornariam desproporcionais. Para reduzir esses custos, a Planetary Sunshade Foundation (PSF) propõe colocar um único guarda-sol espacial a 1,5 milhão de quilômetros da Terra na direção do Sol, em uma região do espaço conhecida como Ponto Lagrange 1 (L1). A PSF estima que será capaz de reduzir o fluxo de radiação solar em cerca de 1% para um para-sol com raio de 650 quilômetros. Esse número pode parecer pequeno, mas é muito significativo: ele compensaria cinco vezes o desequilíbrio radiativo causado por todos os gases de efeito estufa emitidos pela Humanidade desde o início da era industrial.

Um protótipo difícil de fabricar

Pesquisadores suecos estimam que o custo de tal operação poderia ficar entre 5 e 10 trilhões de dólares, o que seria concebível se isso fosse absolutamente necessário para salvar a vida humana no planeta. Mas de onde vem esse valor? É porque, na versão mínima do projeto, 34 milhões de toneladas de espelhos devem ser enviadas ao espaço. Entretanto, desde o início da era espacial, a Humanidade só enviou 16.500 toneladas de material para o espaço. Além disso, mesmo a Starship, o foguete lançador superpesado da SpaceX que ainda em desenvolvimento, só poderá levar ao espaço 100 toneladas por vez. Portanto, seriam necessários 340 mil lançamentos desse foguete para atingir esse objetivo!

Finalmente, esse guarda-sol teria outras desvantagens importantes: sua instalação usaria uma quantidade gigantesca de materiais e energia, cuja extração e uso exacerbariam o aquecimento global que ele pretende reduzir. Acima de tudo, ele provocaria a conhecida reação que anula os ganhos positivos de uma solução técnica: o efeito rebote. Se pensássemos que havíamos evitado o aquecimento global, haveria o risco de relaxarmos nossos esforços (que já são muito fracos) para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, se o crescimento econômico continuar e o aumento exponencial das emissões de gases de efeito estufa continuar, não haverá progresso.

Dióxido de enxofre: solução eficaz no papel

Quanto à segunda proposta, que consiste em dispersar dióxido de enxofre (SO2) na atmosfera superior, sabemos há muito tempo que seu princípio físico é válido; isso pode, na verdade, causar resfriamento global. Isso ocorre porque os aerossóis de enxofre dispersam a luz solar e atuam como núcleos de condensação de nuvens, tornando-as mais frequentes e duradouras. É por isso que a erupção do vulcão Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, causou um resfriamento significativo em escala global: em 1992-1993, estima-se que a temperatura média em solo tenha caído entre 0,5 e 0,6°C no Hemisfério Norte e 0,4°C em todo o mundo.

E o protótipo é viável, quase fácil demais. Sem pedir permissão a ninguém, a start-up norte-americana Make Sunsets testou o lançamento de partículas de enxofre para a estratosfera a partir de solo mexicano. Com base nessa demonstração, ela está oferecendo às empresas que emitem carbono a compensação de suas emissões em troca de uma taxa. O México reagiu vigorosamente, mas a start-up ainda existe. Este cenário e e justamente o enrtedo do romance de ficção científica Termination Shock, de Neal Stephenson.

Além disso, é possível emitir enxofre em grande escala. A atividade humana já resultou na emissão de quantidades de SO? suficientes para induzir um efeito significativo e mascarar parte do aquecimento global em curso. O IPCC chegou a calcular o resfriamento causado pelas emissões de aerossóis. É exatamente a eficácia desse efeito que está sendo promovida pelo comércio de emissões.

Por que bancar o aprendiz de feiticeiro?

O problema com os benefícios esperados a longo prazo desta técnica também se deve ao efeito rebote. Além disso, compensar as emissões de CO2 (e outros gases com efeito de estufa) com emissões de SO2 não impede o primeiro. Ao tratar os sintomas, mas não a causa, estamos nos condenando a ter que lançar permanentemente SO2 para a estratosfera. Ao impor às gerações futuras essa tarefa digna das Danaides, condenadas a encher infinitamente uma jarra com buracos, estamos tirando definitivamente sua autonomia.

Além disso, o impacto dessa ação em larga escala sobre os climas regionais é tão difícil de prever quanto o impacto do aquecimento global. Por exemplo, a produção agrícola pode entrar em colapso ou as chuvas podem desaparecer.

Acima de tudo, o dióxido de enxofre causa chuva ácida que destrói florestas e não é bom para respirar: a qualidade do ar depende, entre outras coisas, de seu conteúdo de partículas de SO2. A redução dessas emissões é, com razão, objeto de políticas públicas. Desde 2020, as emissões de SO2 do transporte marítimo internacional caíram cerca de 80% graças às novas regulamentações da Organização Marítima Internacional. As regulamentações da França seguiram o mesmo caminho, o que é bom para a saúde pública.

Outra consequência, tanto estética quanto trágica, é que os aerossóis de enxofre suspensos na atmosfera dispersam a luz do Sol em todas as direções. Isso mudaria a cor do céu de azul para branco. Embora tecnologicamente viável, essa solução é, portanto, rejeitada pela nossa grade de análise, pois gera novos incômodos e poluição.

Qual é a conclusão?

Nossa análise de "falsas boas ideias" se aplica não apenas às tecnologias de modificação da radiação solar, mas a todas as tecnologias. Refletir os raios solares, provocar chuva semeando partículas nas nuvens, capturar ou armazenar carbono, modificar geneticamente as plantas ou colocar cobertores refletivos nas geleiras - como a Suíça já fez a um custo exorbitante: tudo isso deve ser examinado usando essa grade.

O tecnossolucionismo, ou seja, a crença de que a tecnologia nos salvará dos estragos da própria tecnologia, pode colocar em risco todo o mundo vivo, inclusive a Humanidade. Ele deve ser substituído por uma análise racional que leve à proibição dessas atitudes de aprendiz de feiticeiro que não sobrevivem à análise. Vamos substituir o ilusório crescimento "verde" por um caminho compatível com as restrições físicas: o decrescimento.

Este artigo se beneficiou de discussões com François Briens (economista e engenheiro de sistemas de energia), Jean-Manuel Traimond (autor e palestrante) e Aurélien Ficot (merceeiro-bibliotecário).

Emmanuelle Rio, professora e pesquisadora da Université Paris-Saclay; François Graner, diretor de pesquisa do CNRS, Université Paris Cité e Roland Lehoucq, pesquisador em astrofísica no Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original.