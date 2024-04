Instituto leva debate sobre crise climática para a periferia

Para mudar esse cenário, o instituto vem desenvolvendo, em parceria com a diretoria Regional de Educação, o "Clima de Quebrada", iniciativa que envolve ações comunitárias de formação dentro das escolas na região da Brasilândia. Até agora, 195 alunos e 33 professores receberam capacitações sobre racismo ambiental e mudanças climáticas. O objetivo é alcançar 200 alunos do 7°e 8° ano e 50 professores.

O Perifa também conta com o programa gratuito "Vozes Climáticas", com foco na formação de jovens negros e indígemas sobre racismo ambiental e mudanças climáticas. A ideia é formar lideranças que queiram trabalhar com mobilização pública em prol de uma agenda sustentável para São Paulo, explica Amanda.

Falta de representatividade

O primeiro contato de Amanda com temas relacionados ao meio ambiente aconteceu em 2016, durante a iniciação científica, no curso de Relações Internacionais. No ano seguinte, ela ganhou uma bolsa para representar a juventude brasileira na COP23 (Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas), em Bonn, na Alemanha. De lá para cá, representou a juventude brasileira em outras quatro COPs, realizadas na Polônia (2018), no Reino Unido (2021), no Egito (2022) e nos Emirados Árabes Unidos (2023).

A COP23 foi um ponto de virada para a jovem, que sentiu, pela primeira vez, a ausência de representação. Ela conta que se deparou com um cenário dominado por homens brancos debatendo a crise climática enquanto os territórios mais vulneráveis, como o dela, estavam em jogo. Essa experiência a fez questionar o porquê de não estar com um microfone, assim como eles, decidindo as medidas necessárias para frear as mudanças do clima.

"A cinco minutos da minha casa, alaga assim que começa a chover. Por viver na periferia, passo duas horas em um ônibus superlotado e sem ventilação para chegar ao centro da cidade. Meu conhecimento sobre o assunto não vem apenas da faculdade, mas também da minha vivência", diz.