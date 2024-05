Número de ações na Justiça ligadas ao clima sobe quase 9 vezes em 5 anos

As mudanças climáticas ocupam cada vez mais a pauta nos tribunais brasileiros. De acordo com um levantamento da Juma Pesquisa e Consultoria Ambiental, da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), o número de ações relacionadas ao clima ajuizadas no país aumentou quase nove vezes em um intervalo de apenas cinco anos. Os casos no Judiciário passaram de 8, em 2017, para 70, até setembro de 2023.

Esse crescimento é maior, inclusive, que o aumento da litigância climática observado globalmente. No mundo todo, segundo a plataforma do Sabin Center for Climate Change Law, o incremento no ajuizamento dessas ações foi de quase 2,5 vezes em um intervalo de tempo equiparável ao do estudo brasileiro. Em 2017, por exemplo, eram 884 casos, e no final de 2022, cerca de 2.180 registros.

Recentemente, o mundo voltou os holofotes para o assunto quando, em uma decisão considerada histórica por ambientalistas, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos julgou que a falta de ações adequadas contra as mudanças climáticas pode constituir uma violação dos direitos humanos. Na ocasião, a corte decidiu a favor de um grupo de idosas suíças que argumentaram que os esforços inadequados do governo do país para combater as mudanças climáticas as colocaram em risco de morrer durante as ondas de calor.