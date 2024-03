Tecnologia permite mapear os sítios arqueológicos no Estado de São Paulo

No campo da arqueologia, São Paulo foi por muito tempo considerado um estado quase sem registros do passado. Para desconstruir essa imagem, a arqueóloga Marília Perazzo, pesquisadora em estágio de pós-doutorado no Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente (Levoc), do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP), resgatou pesquisas na literatura científica, como as realizadas pelo explorador francês Guy Christian Collet (1929-2004), um dos pioneiros na investigação de registros feitos na rocha (rupestres) no estado. A partir delas, buscou lugares com grafismos e pinturas no território paulista.

"Até agora, os trabalhos na região tinham sido pontuais, sem uma pesquisa sistemática que permitisse a identificação de sítios, além da caracterização e análise dos registros rupestres", conta Perazzo. "Essa pesquisa vem suprir uma lacuna no âmbito da arqueologia paulista, permitindo inserir São Paulo no mapa rupestre do Brasil."

No contexto de projeto coordenado pelo arqueólogo Astolfo Araujo, Perazzo e colegas do Levoc vêm fazendo desde 2019 um levantamento dessas áreas e agora criaram um mapa interativo de sítios arqueológicos com registros rupestres no estado de São Paulo. Com 21 sítios conhecidos quando começaram, em 2023, a equipe do MAE registrou outros 33, totalizando 54. Contaram para isso com a parceria do engenheiro Marcelo Zuffo e da geóloga Camila Duelis Viana, ambos da USP.