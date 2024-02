JPMorgan e State Street deixam coalizão climática; BlackRock reduz parte

Dois dos maiores gestores de ativos do mundo, JPMorgan Chase & Co e State Street, anunciaram ontem (15) sua saída da Climate Action 100+, uma coalizão global de investidores que pressiona empresas emissoras de gases de efeito estufa a descarbonizarem suas operações. Ao mesmo tempo, a BlackRock, afirmou ter transferido sua participação para uma divisão internacional, limitando seu envolvimento.

As decisões retiram quase US$ 14 trilhões em ativos totais dos esforços para coordenar ações de Wall Street contra as mudanças climáticas e ocorreram após a coalizão pedir aos signatários que adotassem medidas mais rigorosas contra as empresas poluentes. O foco da organização são 170 empresas, com valor de mercado somado de cerca de US$ 10,3 trilhões. As brasileiras JBS, Petrobras, Suzano e Vale fazem parte da lista.

Outras gestoras americanas como Goldman Sachs, Invesco e Pimco continuam na coalizão, de acordo com o jornal Financial Times.