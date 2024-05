Maioria liga tragédia no RS às mudanças climáticas, diz pesquisa

Pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quinta-feira (9) aponta que 99% dos brasileiros enxergam relação entre mudanças climáticas e as enchentes no Rio Grande do Sul. O levantamento ouviu 2.045 pessoas, em 120 municípios, entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A maioria dos entrevistados (64%) respondeu que a tragédia está "totalmente" ligada às mudanças climáticas, enquanto 30% disseram que "em parte" e 5% que "um pouco". Apenas 1% não enxergaram ligação.

As enchentes possuem ligação com as mudanças climáticas? Veja respostas ao questionário da Quaest: