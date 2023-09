Prima do Besouro-Azul? Espécie de aranha azul-elétrica é descoberta na Ásia

Os pesquisadores encontraram exemplares da aranha em uma floresta de mangue junto com o youtuber de vida selvagem JoCho Sippawat. Ele também assina o artigo publicado em inglês detalhando a descoberta na revista científica ZooKeys, em 18 de setembro.

O nome

Além da aranha batizada de Chilobrachys natanicharum, outros membros da equipe também descobriram um tipo de tarântula desconhecida e que agora se chama Talsimus bambus. A nova espécie vive em caules ocos de plantas de bambu na Tailândia.

A equipe escolheu leiloar o direito de nomear as novas espécies para divulgar a descoberta e aumentar a conscientização, além de arrecadar fundos para o povo indígena Lahu, que Sippawat faz parte, localizado no norte da Tailândia. O valor arrecadado não foi divulgado, mas foi suficiente para ajudar ainda a Ban Muser School e pacientes carentes com câncer.

O nome Chilobrachys natanicharum vem dos nomes de dois executivos, Khun Natthakorn Jaengrew e Khun Nitchada Jaengrew, administradores do Grupo Nitchada Thani, que venceu o leilão da campanha de nomeação. Essa aranha é a 32ª espécie descoberta até hoje do seu gênero Chilobrachys.

Detalhes da espécie de "tarântula azul-elétrica" descoberta na Tailândia Imagem: Divugação/ Dr. Narin Chompoopuang/ Yuranan Nanthaisong/ KKU researcher team/ Khon Kaen University

Cor e características

Líder do estudo, o professor Chomphuphuang diz que o azul é uma das cores mais raras na natureza: "[Isso] torna a coloração azul nos animais particularmente fascinante".